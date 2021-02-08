الشلف: توقيف سارق محلات بيع الدواجن

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف سارق محلات بيع الدواجن
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة أبو الحسن بالشلف، من توقيف شخص يبلغ 18 سنة، يختص في سرقة محلات بيع الدواجن.

القضية جاءت إستغلالا لشكاوى الضحيتين تفيد بتعرض محليهما التجاريين المخصصان لذبح وبيع الدواجـن للسرقة، إستهدفت ميزانا إلكترونيا وقارورة غازالبوتان.

وبعد الاتخاذ كافة الاجراءات وتكثيف التحريات، تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته على سلاح أبيض محظور (خنجر) مع إسترجاع المسروقات.

وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية السرقة بالكسر من داخل محل تجاري.

وقد أحيل بموجبه أمام محكمة تنس، أين صدر في حقه أمر إيداع.


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