الشلف: توقيف شاب بتهمة تنظيم رحلات حرقة مقابل مبالغ مالية

أفادت اليوم الإثنين مصادر مطلعة بأن عناصر فرقة البحث و التدخل على مستوى أمن ولاية الشلف قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة يقوم بوعد الشباب لتنظيم الخروج من التراب الوطني مقابل مبالغ مالية.

عملية التوقيف جاءت حسب ذات المصادر بناء على شكوى أحد المواطنين بخصوص تعرضه للنصب و الإحتيال عن طريق الوعد بتنظيم الخروج غير المشروع من التراب الوطني.

حيث أفضت التحريات التي باشرتها ذات المصالح إلى توقيف المشتبه فيه و انجاز ملف جزائي أحيل بموجبه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.