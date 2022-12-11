الشلف: توقيف شاب بحوزته قطع مخدرات مهيأة للترويج

تمكن، أفراد فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة بحوزته قطع من المخدرات مهيأة للبيع والترويج.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن قضية الحال تمت بعد إستغلال معلومات مفادها قيام أحد أشخاص بترويج الأقراص المهلوسة بأحد أحياء المدينة.

و تدخل ذات المصالح للتحري في القضية تم توقيف المشتبه فيه وحجز كمية من المخدرات، بالاضافة إلي مبلغ مالي أزيد من 5000 دج من عائدات البيع و الترويج.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية حيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، و إحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.