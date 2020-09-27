الشلف.. توقيف شاب ينتحل صفة ضابط عسكري للنصب والإحتيال على ضحاياه

تمكنت اليوم الأحد، الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة ينتحل صفة ضابط عسكري يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين.

عملية التوقيف جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، وهو ناشط في مجال التجارة مفادها تعرضه لعملية نصب وإحتيال من قبل شخص يحمل صفة عسكرية.

حيث تدخلت مصالح الأمن على الفور لرصد تحركات الشخص المشتبه فيه قبل توقيف وسط مدينة الشلف.

ليتم تحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق في قضية الحال، وتم انجاز ملف جزائي في حقه، عن قضية النصب والاحتيال مع انتحال صفة نظامية وإحالته أمام وكل الجمهورية لدى محكمة الشلف.