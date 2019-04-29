الشلف: توقيف شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات وحجز 48 كغ زطلة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية، في الشلف، من توقيف شبكة غجرامية، تتاجر في المخدرات، وحجزت 48 كلغ من المخدرات.

وإستغلالا لمعلومات تحصلت عليها الفرقة الجنائية، تفيد بقيام أشخاص بتخزين ونقل كميات من المخدرات، لغرض البيع والمتاجرة بين ولايات غرب وشرق البلاد.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة الأبحاث، أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص، تبلغ أعمارهم ما بين 31 و57 سنة.

وضبط بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج، تقدر بـ48 كلغ، هم بصدد نقلها من إحدى ولايات الغرب لبيعها و ترويجها بشرق البلاد.

مع حجز مركبة تحمل ترقيم إحدى ولايات الغرب، كانت تستعمل في عملية النقل.

وكذا إسترجاع هواتف نقالة ولوحات ترقيم السيارات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ73 مليون سنتيم يعتبر من عائدات البيع والترويج.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية في حق المشتبه فيهم، أحيلوا أمام الجهات القضائية.