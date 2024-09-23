الشلف: توقيف شبكة إجرامية تستعمل “الجلباب” لترويج المهلوسات

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص. من بينهم فتاة في عقدهم الثاني و الثالث من العمر.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 387 غرام من الكيف المعالج، و 120 قرص مهلوس من نوع بريقابلين. إلى جانب حجز مبلغ مالي من عائدات نشاطهم الإجرامي يقدر بأكثر من 38 مليون سنتيم

عملية حجز كمية المواد المخدرة والإطاحة بمروجيها ، تمت على إثر استغلال معلومات تتعلق بنشاطهم المشبوه. و محاولتهم جلب الكمية المذكورة من إحدى ولايات الوسط لغرض ترويجها بمدينة الكريمية و المناطق المجاورة. أين تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة وفق خطة أمنية محكمة على مستوى إحدى محطات الخدمات بمدينة وادي الفضة. كما تم ضبطهم على متن مركبة كانوا يستغلونها في عمليات النقل و الترويج ، حيث ضبطت الكمية بحوزة الفتاة التي كانت تخفيها تحت لباس الجلباب. الذي كانت تستعمله لإبعاد الشبهة وتمرير السموم بطريقة تظليلية.

بتعميق التحقيق و التحريات في القضية، تمكن عناصر الفرقة من الإطاحة بعضو آخر من الشبكة بعد كشف صلته بنشاطهم مع تحديد هوية ممونهم الرئيسي الذي يتواجد في حالة فرار.

بعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه بهم ، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف. التي خصتهم بأمر إيداع عن تهمة حيازة نقل تخزين و المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية.