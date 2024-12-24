الشلف: توقيف شبكة إجرامية تستغل وكالات التوصيل لتمرير الممنوعات

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف، في تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وتم حجز كمية معتبرة من البريغابالين ذات منشأ أجنبي، قدرها 8250 كبسولة.

ونفذت العملية بإحترافية عالية من طرف عناصر الفرقة، عقب عمل استعلاماتي ميداني دقيق مكنهم من الكشف عن نشاط الشبكة الاجرامية المكونة من ستة أفراد، أعمارهم ما بين 21 و31 سنة ينحدرون من مدينة الشلف.

وجرى توقيف ثلاثة منهم، مع ضبط الكمية مموهة داخل طرد بريدي “كرسي خشبي” قادما من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للوطن إلى ولاية الشلف، تم شحنه عبر إحدى شركات التوصيل الخاصة.

التحقيقات والتحريات الميدانية والتقنية الموسعة في القضية تحت إشراف النيابة المختصة، قادت إلى كشف الاسلوب الاجرامي المنتهج من قبل أعضاء هاته الشبكة، المتمثل في إنشاء سجل تجاري بوثائق هوية مزورة لاستغلاله في نقل وتمرير كميات معتبرة من المهلوسات عبر مكاتب شركات التوصيل الخاصة، للتمويه عن نشاطهم المشبوه الذي شكلوا لأجله شبكة منظمة حدد دور كل فرد من أعضائها بدقة.

كما بين التحقيق إستخدامهم تجهيزات مختلفة لتسهيل عمليات النقل والتمويه، من بينها جهاز تلفاز كبير الحجم مخصص لإخفاء المواد المحظورة ونقلها الى ولاية الشلف بهدف إعادة ترويجها.

المشتبه بهم، أنجز ضدهم ملف جزائي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف التي خصتهم بأمر إيداع عن جنحة القيام بطريقة غير مشروعة بنقل وتخزين و بيع المؤثرات العقلية وجنحة التهريب.