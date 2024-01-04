الشلف.. توقيف شبكة اجرامية لسرقة الكوابل النحاسية واسترجاع ازيد من  قنطار منها

تمكنت فرقة البحث والتحري بالشلف من توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم، لسرقة الكوابل النحاسية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و27 سنة ينحدرون من الشلف.

وجرت هذه العملية على مستوى نقطة مراقبة أمنية بالمدخل الشرقي لمدينة الشلف.

وتقدر الكمية المسترجعة يقدر وزنها الإجمالي بـ 1 قنطار و 71.75 كلغ، خاصة بشبكة إتصالات هاتفية.

وتبين بعد التحقيقات أن المشتبه بهم قاموا بالإستيلاء عليها من ورشة أشغال خاصة بتوصيل شبكة الألياف البصرية على مستوى مدينة سيدي عكاشة.

وتمثلت المسروقات في كوابل نحاسية خاصة بشركة اتصالات الجزائر بعد تقطيعها و تجهيزها لغرض إعادة بيعها.

وسمحت العملية بضبط وإسترجاع المركبة المستعملة في عملية السرقة والنقل، وسائل ومعدات التقطيع، كمية معتبرة من عوازل الكوابل محل السرقة.وأسلاك هاتفية من مادة النحاس.

المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف إجراءات جزائية قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف عن قضية السرقة بالتعدد.