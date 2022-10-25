الشلف: توقيف شخصين بتهمة إرتكاب جريمة قتل بحي البرادعي

تمكن، عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين بتهمة التورط في إرتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الثالث على مستوى حي البرادعي.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف تمت على خلفية التحريات التي باشرتها ذات المصالح فور تلقي الضحية لطعنات قاتلة بواسطة أداة حادة.

حيث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما على مستوى إحدى المدن الساحلية قبل توقيفهما وإقتيادهما إلى مركز الأمن لإستكمال التحقيقات مع المتهم بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بمعية شريكه المتهم بالتستر عن الجاني وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.