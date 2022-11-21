الشلف: توقيف شخصين بتهمة النصب والإحتيال عبر الفايسبوك

تمكنت، عناصر فرقة البحث و التدخل BRI على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين تورطا في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن وقائع قضية الحال جاءت على إثر تلقي مصالح الشرطة لنداء على الرقم 1548 عن تعرض شخص للإعتداء و سرقة أمواله بمحطة المسافرين من قبل مجموعة أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية و لاذوا بالفرار.

وبعد تدخل مصالح الأمن و تفعيل مخطط التدخل السريع من خلال وضع خطة محكمة و تكثيف الأبحاث و التحريات، تم توقيف السيارة المشبوهة و على متنها شخصين مشتبه وهما يحاولان الفرار بالمال المسروق، لكن يقظة عناصر الشرطة حال دون ذلك.

ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة، و بعد التحقيق معهما تبين بأن القضية تتعلق بالنصب و الإحتيال عبر الفيسبوك، حيث عرضا للبيع عملة صعبة قبل الإتفاق مع الضحية على بيعه مبلغ مالي من الأورو حوالي 11,5 ألف، ليتم تحديد مكان و زمان العملية على مستوى مدينة الشلف.

وعند حضور الضحية تم الإعتداء عليه و سرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية و الفرار به إلى وجهة مجهولة، ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.