الشلف: توقيف شخصين بتهمة سرقة الكوابل الكهربائية بأم الدروع
تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل الكهربائية تابعة لإحدى المؤسسات على مستوى إقليم بلدية أم الدروع.
وجاءت عملية التوقيف حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، على إثر معلومات مفادها تعرض إحدى المؤسسات لعملية سرقة إستهدفت خيوط الكهرباء. وبعد التحري و التحقيق قصد التعرف على الفاعلين. تم توقيف المشتبه فيهما وإسترجاع المسروقات المتمثلة في أسلاك كهربائية.
و بعد إستكمال التحقيقات وإنجاز الملف الجزائي في حقهما. تم إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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الشلف: توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 2 كغ من الكيف المعالج
تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 23 و 55 سنة،يقومون ببيع و ترويج المخدرات.
وهذا ضمن شبكة إجرامية منظمة ينشطون في الجهة الشمالية الغربية للولاية.
وفي هذا السياق، تمت القضية على إثر معلومات بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد بيعها وترويجها.
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس و ضبط بحوزتهم 2 كلغ و 375 غ من الكيف المعالج.
كما تم توقيفه على متن مركبة سياحية مع حجز دراجتين ناريتين كانتا تستعمل في تنقلاتهم و عملية ترويج المخدرات.
بالمقابل، و بعد استيفاء الملف الجزائي المنجز في حق المشتبه فيهم عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات. ضمن جماعة إجرامية منظمة أحيلا بموجبه أمام محكمة بوقادير.