الشلف: توقيف شخصين بتهمة سرقة الكوابل الكهربائية بأم الدروع

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل الكهربائية تابعة لإحدى المؤسسات على مستوى إقليم بلدية أم الدروع.

وجاءت عملية التوقيف حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، على إثر معلومات مفادها تعرض إحدى المؤسسات لعملية سرقة إستهدفت خيوط الكهرباء. وبعد التحري و التحقيق قصد التعرف على الفاعلين. تم توقيف المشتبه فيهما وإسترجاع المسروقات المتمثلة في أسلاك كهربائية.

و بعد إستكمال التحقيقات وإنجاز الملف الجزائي في حقهما. تم إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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