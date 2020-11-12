الشلف.. توقيف شخصين بحوزتهم 18 منظار ميداني وأجهزة حساسة

تمكنت مصالح الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين، وحجز 18 منظار ميداني وأجهزة حساسة.

وجاءت هذه العملية، استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة، تفيد بحيازة أحد الأشخاص لمناظير ميدانية و أجهزة حساسة.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية و مباشرة التحريات، أسفرت العملية، عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 23 سنة، وبحوزته منظارين ميدانيين.

ومواصلةً للتحربات والتحقيق، أفضت إلى التوصل للمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 25 سنة، أين ضبط بحوزته على 16 منظار ميداني و قطع غيار و عدسات خاصة بالمناظير.

وبعد استيفاء الملف الجزائي، أحيل المشتبه فيهما على محكمة الشلف.