الشلف: توقيف شخصين بصدد تداول مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية

تمكنت، مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين بصدد تداول مبلغ مالي يقدر ب 149 ألف دينار من العملة الوطنية مشكل من أوراق من فئة 1000 و2000 دج.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن قضية الحال تمت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي مقلد بصدد تسويقه و طرحه للتداول وسط مدينة الشلف.

و بعد تدخل مصالح الأمن للتحري في قضية الحال، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و ضبط بحوزتهما على مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية بقيمة 149 ألف دج، في وقت تم فيه إنجاز ملف جزائي في حقهما وإحالتها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.