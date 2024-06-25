الشلف: توقيف شخصين سرقا 43 قارورة غاز البوتان من حظيرة البلدية

تمكنت شرطة وادي الفضة بأمن ولاية الشلف، من الاطاحة بشخصين احدهما قام بالاستيلاء على 43 قارورة غاز بوتان من داخل حظيرة مرفق عمومي. وآخر متورط في إخفاء المسروقات.

و أفاد بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الشلف. أن المشتبه فيه الرئيسي يبلغ 33 سنة من العمر ينحدر من ذات البلدية. تم توقيفه على اثر التحريات التي باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الفضة. بشأن قضية سرقة 43 قارورة غاز بوتان من داخل حظيرة البلدية.

ووفق ذات البيان أسفرت العملية عن تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه مع استرجاع قارورتي غاز و مبلغ مالي فاق 30 ألف دينار جزائري. من عائدات بيعه لباقي المسروقات من مسكنه العائلي بعد تفتيشه بالتنسيق مع النيابة المختصة. مغتنما فرصة عمله بذات المرفق .

بتعميق التحريات تمكنت أعوان الشرطة من إسترجاع 41 قارورة غاز من داخل محل تجاري واقع خارج المدينة تم توقيف صاحبه لإخفائه ذات المسروقات.

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف إجراءات جزائية عن قضية السرقة. مع اخفاء اشياء مسروقة أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف للمتابعة القضائية .