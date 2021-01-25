الشلف: توقيف شخصين في قضية السرقة بالتهديد

أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الشلف، أمام المحكمة شخصين تبلغ أعمارهما 23 و27 سنة.

ويتابع المتهمين في قضية محاولة السرقة تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء واستحضار مركبة.

وقائع القضية تعود إلى تعرض أحد الأشخاص لمحاولة السرقة بحي بن سونة، باستعمال أسلحة بيضاء كانا على متن سيارة سياحية.

وبعد اتصاله بالشرطة عبر الرقم الأخضر (1548) قامت عناصر الشرطة على الفور بالانتقال إلى مكان الحادثة والقيام بدوريات.

ليتم توقيف المشتبه فيهما في وقت وجيز، وتحويلهما لمقر المصلحة لاستكمال التحقيق، بعد استيفاء الملف الجزائي أحيلا أمام محكمة الشلف.