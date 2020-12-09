الشلف: توقيف شخصين مبحوث عنهما لدى الجهات القضائية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية الشلف خلال الأسبوع الفارط من توقيف شخصين مبحوث عنهما لدى الجهات القضائية .

يأتي هذا في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها ضمن قطاع الاختصاص لأمن الشلف، لاسيما جرائم الاعتداء على المواطنين و ممتلكاتهم.

وتم توقيف شخص يبلغ 23 سنة مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية عن جنحة عدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين.

وتم أيضا توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، متابع في قضية الضرب والجرح العمدي باستعمال آلة صلبة –يضيف البيان-.

وأوضح بيان الامن الحضري لولاية الشلف، أنه بعد إنجاز ملفين جزائيين في حق المشتبه فيهما، أحيلا بموجبهما أمام الجهات القضائية بالشلف.