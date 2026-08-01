الشلف.. توقيف شخصين متورطين في سرقة كوابل وتجهيزات نحاسية 

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بأمن ولاية الشلف من وضع حد لنشاط شخصين يشتبه في تورطهما في سرقة الكوابل والتجهيزات النحاسية. مع استرجاع كمية معتبرة من المسروقات.

وجاءت العملية عقب استغلال معلومات ميدانية كشفت عن نشاط إجرامي يستهدف سرقة الكوابل النحاسية.

حيث باشرت عناصر فرع مكافحة الجريمة الحضرية تحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وسط مدينة الشلف، و هما في حالة تلبس بحيازة نحو 25 كلغ من الأنابيب و الكوابل النحاسية المسروقة، بعد أن كانا يخفيان نشاطهما الإجرامي تحت غطاء جمع الخردوات .

وأسفرت مواصلة التحقيقات، تحت إشراف النيابة المختصة ، عن استرجاع كميات إضافية من التجهيزات والكوابل النحاسية، تبين أن جزء منها يعود لمؤسسة عمومية تعرضت للسرقة من قبل المشتبه فيهما .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، لمتابعتهما قضائيا .