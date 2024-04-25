الشلف: توقيف شخصين واسترجاع رؤوس من الأغنام ببوقادير

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير ولاية الشلف، من توقيف شخصين ينحدران من بلدية الصبحة .لضلوعهما في قضية سرقة 04 رؤوس غنم من إسطبل أحد المواطنين ببلدية الصبحة.

جاءت العملية في إطار محاربة ظاهرة سرقة المواشي عبر إقليم ولاية الشلف، خاصة ونحن على مقربة من مناسبة عيد الأضحى. وبناء على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير. مفادها وجود شخصين مجهولي الهوية يحاولان بيع أربعة رؤوس من الماعز على مستوى محور الدوران المؤدي إلى الطريق السيار شرق -غرب ببلدية بوقادير.

على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيهما. واقتيادهما إلى الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، وتسليم الماشية لمالكها الأصلي على محضر رسمي.