الشلف.. توقيف شخصين وتفكيك ورشة سرية لصناعة البارود 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشلف، من توقيف شخصين يبلغ أعمارهما بين 20 و45 سنة قاما بانشاء ورشة سرية لصناعة البارود.

وأسفرت التحريات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من توقيف المشتبه فيهما مع حجز 4 كلغ من هذه المادةالمحظورة.

العملية تمت بعد استغلال لمعلومات وردت لذات الفرقة تفيد بوجود شخص يقوم ببيع مادة البارود بقطاع الاختصاص.

كما أفضت التحريات إلى اكتشاف ورشة سرية بمسكن أحد المشتبه فيهما وضبط مواد كيميائية وأدوات تستعمل في صناعة البارود والشماريخ.

بعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف.