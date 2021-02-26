الشلف: توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من السجائر والشمة المقلدة بالشطية

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من حجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة والسجائر (مستوردة ومحلية).

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت أيضا من حجز شماريخ كانت مخزنة داخل منزل ومحل تجاري.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات مفادها قيام شخصين بتخزين كمية معتبرة من الشمة والسجائر.

وقامت مصالح الدرك بوضع خطة عمل محكمة والقيام بعملية المداهمة بعد الحصول على اذن بالتفتيش.

وتم العثور على 15563 كيس شمة مقلدة الصنع، و14200 علبة سجائر، و94 ألف وحدة ماصة، و26 وحدة من الشماريخ.

وأضاف البيان، أنه تم توقيف المشتبه فيهما مع حجز البضاعة وتحرير مخالفات متعلقة بممارسة نشاط تجاري غير قار دون سجل تجاري.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة لمديرية أملاك الدولة ومديرية الجمارك.