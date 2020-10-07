الشلف: توقيف شخصين وحجز 1 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الشلف من توقيف شخصين، وحجز كمية من الكيف المعالج

ويقوم الشخصين ببيع وترويج لكيف المعالج “المخدرات” عبر أحياء مدينة الشلف، ويبلغان من العمر 28و 39 سنة.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات في أوساط الشباب.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات كلّلت العملية بتوقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما 1 كلغ و107 غ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى العثور على دراجة نارية كانت تستخدم في عملية النقل والبيع.

وتم على إثرها إنجاز ملف جزائي عن قضية حيازة والاتجار غير الشرعي بالمخدرات، ضمن جماعة إجرامية، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.