الشلف: توقيف شخصين وحجز 13 ألف قرص مهلوس مخبأة بأكوام التبن

تمكنت مصالح أمن الشلف من إحباط مشروع إجرامي لترويج 12750 قرص من المؤثرات العقلية بالولاية. وأوقفت شخصين متورطين في القضية .

وحسب بيان لذات المصالح، فإن فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات و المؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف. قد حجزت 12750 قرص مهلوس فيما تم توقيف مروّجيها و هما شخصان يبلغان من العمر 28 و 47 سنة.

و حسب ذات المصدر، جاءت هذه العملية إستغلالا لمعلومات وردت للفرقة عن النشاط الإجرامي للمشتبه بهما. ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية و مباشرة الأبحاث و التحريات و الترصد لهما.ثم توقيفهما ببلدية وادي الفضة متلبسين بحيازة 2250 قرص ذات منشأ أجنبي .

و بالتنسيق مع النيابة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن أحد الموقوفين. و العثور على 10500 قرص آخر التي كانت مخبأة بإحكام و مموهة بأكوام من التبن.

وبعد استفاء ملف الإجراءات الجزائية تم إحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف عن قضية “شراء و الحيازة قصد البيع و التخزين و نقل المؤثرات العقلية. في إطار جماعة إجرامية منظمة” ، و التي خصتهما بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية.