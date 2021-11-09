الشلف: توقيف شخصين وحجز 17 صفيحة مخدرات في تنس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 34 سنة.

وينشط الموقوفين، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف.

وتمت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم توقيف الشتبه فيهما ببلدية تنس وضبط بحوزتهما على 1650 غرام من الكيف المعالج.

وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إنجاز ملف جزائي في حقهما.

ويتابع المعنيين، عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية.

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