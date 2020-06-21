الشلف.. توقيف شخصين وحجز 1800 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الأمن بالشلف من توقيف مروجين للأقراص المهلوسة وحجز 1800 قرص.

أوقف الأمن الحضري الخارجي بسيدي عكاشة بتنس بأمن الشلف، شخصين تبلغ أعمارهم بين 26 و55 سنة، ينشطون ضمن شبكة مختصة في نقل وبيع المؤثرات العقلية.

الشخصين ينحدران من بلديات الشلف، القضية تمت بناء على استغلال لمعلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على كمية من المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج في أوساط شباب.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتحري و تكثيف الأبحاث، أسفرت نتائجها عن توقيف شخصين مشتبه فيهما و ضبط بحوزتهما على 1800 قرص مهلوس وقنينة محلول مخدر.

بالاضافة إلى قارورة مسيلة للدموع، كما بيّنت التحقيقات أن لهما شريك ثالث جاري البحث عنه.

و بعد اقتيادهما إلى ذات المصلحة أنجز في حقهما ملف جزائي عن قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية أحيلا بموجبه أمام محكمة تنس التي أمرت بإيداع أحدهما الحبس المؤقت.