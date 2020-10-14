الشلف: توقيف شخصين وحجز 4 كلغ من البارود في ورشة سرية

تمكنت اليوم مصالح أمن دائرة الشلف من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 20 و 43 سنة يقومان بصناعة و بيع مادة البارود على مستوى مدينة الشلف

قضية الحال جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم ببيع مادة البارود في أوساط الشباب و مستعمل هذه المادة وبعد مباشرة التحريات و الأبحاث مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تم توقيف أحد المشتبه فيهما وضبط بحوزته 04 كلغ من مادة البارود.

في حين تم تفكيك ورشة سرية بمنزل المشتبه فيه الثاني مع ضبط بها كمية من المواد الكيميائية و أدوات التي تستعمل في صناعة مادة البارود و الشماريخ أين تم تحويلهما إلى مقر المصلحة لإستكمال الإجراءات،

بعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهما عن قضية إنشاء ورشة لصناعة الذخيرة والحيازة و المتاجرة في مواد مخصصة لصناعة المتفجرات و المفرقعات بدون رخصة وإحالتهما على العدالة.