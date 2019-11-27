الشلف: توقيف شخصين وحجز 40 ألف دولار مزورة

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف شخصين وحجز 40 ألف دولار مزورة
بقلم م. فيصل

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف اليوم من توقيف شخصين أحدهما من جنسية اجنبية وبحوزتهما 40 ألف دولار مزورة.

العملية تمت إثر معلومات مفاذها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة  كان بصدد طرحها للتداول دخل السوق الوطنية

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي اسفرت بتحديد هوية المشتبه فيه بمدينة الشلف رفقة شريكه

كما تم خلال العملية ضبظ مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 40 ألف دولار أوراقه من فئة 100 دولار تبن أنها مزورة .

وقد تم تقديم المشتيه فيهما أمام أمام محكمة الشلف عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني.


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