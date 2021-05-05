الشلف.. توقيف شخصين وحجز 601 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي بن سونة بالشلف، من توقيف شخصين، يقومان ببيع وترويج والأقراص المهلوسة.

وتمت العملية على إثر معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهما، وضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 601 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في الترويج عبر أحياء وشوارع المدينة.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما، عن قضية الحيازة والنقل والعرض على الغير مؤثرات عقلية لغرض البيع، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.