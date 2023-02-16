الشلف.. توقيف شخصين وضبط أزيد من 6161 قرص “صاروخ”

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة بأمن ولاية الشلف شخصين تبلغ أعمارهما 25 و35 سنة ينشطان ضمن شبكة إجرامية وطنية مختصة في نقل و تخزين و بيع المؤثرات العقلية.

وتم ذلك بعد الاستغلال الدقيق لمعلومات تحصلت عليها الفرقة تفيد بوجود أشخاص بصدد نقل و ترويج كمية من المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات، تم توقيف أحد المشتبه فيهما على متن مركبة و بعد تفتيشها ضبط بها على 6161 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابلين، كانت مخبأة بداخل قارورة سيرغاز الخاصة بالمركبات، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة، و مواصلة للتحقيق تم توقيف مشتبه فيه ثاني في القضية.

وبعد إنجاز ملف جزائي في حقهما، عن قضية الحيازة و النقل و التخزين لمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع ضمن جماعة إجرامية وطنية منظمة، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.