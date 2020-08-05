الشلف: توقيف شخصين ينظمان الحرڨة وبحوزتهما مسدس ناري 

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الشلف من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

الشبكة تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 35 سنة و40 سنة، حيث قام عناصر الشرطة باستغلال معلومات تفيد عن قيام شخصين بجمع أموال من عند أشخاص لغرض التحضير والاعداد للحرڨة.

أين كشفت التحريات نصب وإحتيال الشخصين الموقوفين اللذان يأخذان الأموال ويدفعان بالضحايا إلى الموت في البحر.

العملية أسفرت بالقبض عليهما مع حجز القارب “زودياك” ومبالغ مالية كما ضبط عناصر الشرطة لدى المدبر الرئيسي مسدس ناري و6 خراطيش من الذخيرة الحية خاصة بالمسدس.

ليتم تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة مع إنجاز ملفات قضائية وبعدها تم تقديمهم أمام العدالة.