الشلف: توقيف شخص أضرم النار في وسط غابي لأجل بناء إسطبل!

تمكن، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية تاوقريت في ولاية الشلف، من توقيف شخص بتهمة جناية إضرام النار عمدا داخل وسط غابي على مستوى بلدية مصدق بولاية الشلف لأجل بناء إسطبل.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، فإن حيثيات قضية الحال تعود إلى رصد دخان متصاعد من غابة زيلال ببلدية المصدق، وبعد تنقل مصالح الدرك الوطني لمعاينة مكان الحريق الذي تبين پأنه خلف إتلاف الهكتارات من الثروة الغابية وبعض أشجار الفلين والبلوط بالإضافة إلى إسطبل قيد الانجاز.

لتباشر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاوقريت تحرياتها المكثفة من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لنشوب هذا الحريق، ليتم توقيف المشتبه فيه الذي أضرم النار عمدا داخل قطعة أرضية تابعة له والواقعة بمحاذاة الوسط الغابي بغابة زيلال في بلدية المصدق لغرض توسيع نطاق الأرض وبناء إسطبل لتربية الدواجن.

فضلا، عن أن المشتبه فيه لم يقم بتبليغ السلطات حتى لا ينكشف أمره بعد فعله هذا مما تسبب في إنتشار رقعة الحريق لولا السيطرة عليها رفقة أعوان الحماية المدنية، ليتم إنجاز ملف قضائي في حق المتهم الموقوف وإحالته على وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا للنظر في التهم المنسوبة إليه.