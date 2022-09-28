الشلف: توقيف شخص بتهمة النصب والإحتيال على طالبي السكن

أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول بالشلف، شخصا يقوم بالنصب و الاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية بعد الإحتيال عليهم بالتوسط لهم لدى الإدارات المحلية بغرض تسوية ملفاتهم الإدارية و إيهامهم أن له معارف و علاقات نافذة.

و حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن الشخص الموقوف كان يركز على الملفات المتعلقة بالحصول على سكنات بمختلف الصيغ.

حيث تم توقيف المشتبه فيه على إثر التحري شكاوى مطروحة أمام الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول، ليتم التحقيق معه وإنجاز ملفه القضاىي في حقه و إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.