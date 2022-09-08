الشلف: توقيف شخص بتهمة حفر بئر إرتوازي دون رخصة ببوقادير

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية بوقادير بالشلف، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة بتهمة القيام بحفر بئر إرتوازي دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة في عملية تم خلالها حجز ألة حفر و مجموعة من الأنابيب الحديدية تم إستغلالها في أشغال الحفر.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال فإن عملية التوقيف والحجز تمت بناءا على إستغلال معلومات مفادها وجود مواطن على مستوى بقعة البواشرية التابعة لبلدية بوقادير يقوم بأشغال حفر بئر إرتوازي داخل منزل.

ليتم تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان و هذا بعد إستصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير، وبعد مداهمة المكان تم العثور على آلة حفر تقليدية الصنع.

إلى جانب محرك و 17 أنبوب حديدي بطول 06 أمتار لكل أنبوب وأنبوب بلاستيكي بطول 70 متر والتي تعود ملكيتها لشخص ينحدر من ولاية مستغانم.

في وقت تم فيه توقيف المعني لعدم إمتلاكه أي رخصة تسمح له بالحفر و إقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق حول إرتكابه لجنحة حفر بئر إرتوازي لإستخراج المياه الجوفية بدون رخصة مع وضع جميع المحجوزات بالمحشر البلدي لغاية صدور أمر قضائي .