الشلف.. توقيف شخص بحوزته أسلحة متنوعة من الصنف السادس

تمكن اليوم عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 28 سنة بحوزته أسلحة بيضاء متنوعة دون مبرر شرعي.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة و الحفاظ على النظام العام عبر نطاق الإختصاص حيث تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت على توقيف المشتبه فيه أمام مسكنه العائلي الذي ضبط بداخله على أسلحة بيضاء من مختلف الانواع و الأحجام تمثلت في سيف من الحجم الكبير وسلاحين أبيضين من الحجم الصغير إلى جانب ساطور وخنجرين و 3 عصي خشبية مع أداة قطع.

ليتم إنجاز ملفه الجزائي في حقه حول قضية حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي وإحالته أمام محكمة الشلف.