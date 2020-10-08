الشلف: توقيف شخص واسترجاع سلاح ناري مع ذخيرة حية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة تنس من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة بإحدى بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف، مع ضبط بحوزته سلاح ناري من الصنف الرابع و كذا 04 خراطيش من الصنف الخامس.

وتم بموجبه إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن قضية حيازة سلاح ناري من

الصنف الرابع بدون رخصة عن السلطات المؤهلة قانونا جنحة حيازة سلاح و ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة.

كما يواجه المعني جنحة إهانة هيئة نظامية بالإبلاغ عن جريمة وهمية ، كما تم خلال نفس العملية من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة بحوزته 26 خرطوشة صيد دون رخصة.

وبعد إستكمالالإجراءات القانونية في حق السالف الذكر عن قضية حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا ، أحيلا المشتبه فيهما بموجبهما أمام محكمة تنس بالشلف.