الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 27 قنطار من الشمة المقلدة

تمكنت شرطة الشلف ممثلة بالأمن الحضري الخارجي أم الدروع ، من إحباط عملية ترويج كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة والمغشوشة مع توقيف شخص في العملية يبلغ من العمر 38 سنة ، ينحدر من ولاية الشلف .

الكمية المحجوزة تمثلت في 50400 كيس من مادة الشمة من مختلف الأنواع و العلامات ، بوزن يقدر بأكثر من 27 قنطار ، بقيمة مالية تفوق 350 مليون سنتيم ، تم حجزها عقب إستغلال عناصر الأمن الحضري معلومات عن قيام شخص بتخزين كمية معتبرة من المواد التبغية بمسكنه لغرض إعادة بيعها و ترويجها بولاية الشلف و المناطق المجاورة لها بطريقة غير قانونية، بتكثيف الأبحاث و التحريات و بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة و تحت إشرافها ، تم مداهمة المسكن يوم 05 جوان المنصرم، أين تم ضبط الكمية سالفة الذكر موظبة في علب كرطون ، تبين أنها مقلدة و غير مطابقة بعد معاينتها من طرف المصالح المختصة ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبها الذي جرى توقيفه مع حجز جهاز إتصال حساس بدون رخصة في العملية .

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه به ، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصته بأمر إيداع عن تهم جنحة تبييض الأموال من عائدات إجرامية، جنحة عرض للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها مغشوشة و فاسدة ، جنحة خداع المستهلك في مصدر المنتوج و حيازة جهاز حساس بدون رخصة .