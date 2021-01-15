الشلف: توقيف شخص وحجز بندقيتي صيد بدون رخصة و388 طلقة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة بحوزته بنادق صيد من الصنف الخامس.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والإتصال بأمن ولاية الشلف، أن القضية تمت بعد الاستغلال الجيد لمعلومات متحصل عليها.

وتفيد المعلومات حيازة أحد الأشخاص لبنادق صيد بدون رخصة وذخيرة خاصة بها لغرض بيعها.

وبعد التحري تم توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة الشلف واسترجاع بندقية صيد من الصنف الخامس” كارابيلا ” مزوّدة بمنظار.

واستنادا لذات البيان، فقد تمكنت ذات الفرقة من إسترجاع بندقية صيد أخرى من نفس النوع مثبت عليها منظار كانت بحوزة الموقوف.

كما تم ضبط 388 طلقة خاصة بالبندقيتين، ليتم استكمال ملف الاجراءات في حق المشتبه فيه.

ووجهت للمشتبه فيه تهم الحيازة والمتاجرة في أسلحة صيد من الصنف الخامس بدون رخصة.

وقامت ذات المصالح بإحالة المتهم أمام محكمة الشلف التي أمرت بإيداعه الحبس.