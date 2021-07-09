الشلف: توقيف شخص وحجز كمية من الفحم في غابة الدولة بتنس

أفادت اليوم مصادر محلية النهار أونلاين، بأن مصالحي الدرك الوطني والغابات قد تدخلت خلال الساعات القليلة الأخيرة على مستوى غابة الدولة بالمكان المسمى واد العمري بتنس، وبناء على دورية إستطلاعية تم إكتشاف مفحمة مشتعلة مع وجود قطع للصنوبر الحلبي بالمنطقة.

حيث تم توقيف الشخص الذي كان وراء المفحمة المشتعلة لأجل إستغلال الفحم بإقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، في وقت تم فيم حجز كمية من الفحم الذي تمت تهيئته في أكياس لغرض النقل، مع تحرير مخالفة تفحيم الأخشاب والنباتات في حق الجاني الذي تمت إحالته على العدالة.