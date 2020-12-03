الشلف: توقيف شخص وحجز 297 وحدة خمر

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة.

وحسب أمن ولاية الشلف، فقد تم أيضا حجز 297 وحدة خمر من مختلف الأنواع والعلامات.

وتمت العملية عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية إلى مدينة الشلف.

واتخذ من مقر إقامته كنقطة بيع، وهذا لتفادي جلب إنتباه المصالح الأمنية.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أسفرت العملية عن توقيف السالف الذكر بمقر إقامته مع حجز 297 وحدة خمر.

كما تم حجز مبلغ 2700 دج من عائدات البيع والترويج –يضيف بيان ذات الجهة الأمنية-.

وتم إنجاز ملف جزائي للمشتبه فيه عن قضية الحيازة بغرض البيع للمشروبات الكحولية بدون رخصة، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.