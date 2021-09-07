الشلف: توقيف شخص وحجز 360 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري BRI على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من 26 سنة يقوم ببيع المؤثرات العقلية.

تفاصيل القضية تعود حسب مصادر النهار أونلاين، إلى ورود معلومات مفادها وجود شخص بصدد بيع و ترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة الشلف بإستعمال دراجة نارية.

وبعد تدخل مصالح الأمن تم في وقت وجيز توقيف المشتبه فيه و ضبط بحوزته 360 قرص مهلوس بالإضافة إلي الدراجة النارية التي كانت تستعمل في عملية البيع و الترويج.

و بعد استكمال التحقيقات تم إنجاز ملف جزائي في حق المتهم الموقوف عن قضية الحيازة و النقل و الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

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