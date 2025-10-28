الشلف.. توقيف شخص وحجز 47 كلغ من الكيف

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشلف، من الإطاحة بشبكة مختصة بحيازة ونقل المخدرات، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها قدوم مركبة من إحدى الولايات الغربية محملة بشحنة معتبرة من مادة الكيف المعالج، سالكةً الطريق السيار شرق-غرب متجهة نحو إحدى المدن الوسطى.

ليتم تشكيل دورية مكونة من محققي المصلحة بالتنسيق مع فصيلة تأمين الطريق السيار، وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني المتخصص في الكشف عن المخدرات، مكنت العملية من توقيف سائق المركبة محل البحث وتفتيشها تفتيشا دقيقاّ، ليتم العثور على عدة رزم مموهة ومخبأة بإحكام تحت مقاعد المركبة.

ومواصلةً للبحث والتحري، تم التعرف على باقي عناصر الشبكة المكونة من 3 أفراد، ولا يزال اثنان منهم في حالة فرار.

كما أسفرت العملية عن توقيف سائق المركبة مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 47 كلغ.

بالإضافة إلى مركبة نفعية بجميع وثائقها الإدارية ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات يقدر بحوالي 26 مليون سنتيم وهواتف نقالة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.