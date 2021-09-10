الشلف: توقيف شخص وحجز 696 وحدة خمر بأم الدروع

تمكنت مصالح أمن أم الدروع بالشلف، من توقيف شخص يبلغ 23 سنة يقوم بنقل المشروبات الكحولية.

قضية الحال تمت على إثر قيام عناصر الشرطة بدوريات عبر إقليم الاختصاص خلال الفترة الليلية. أين لفت انتباههم مركبة سياحية مشبوهة. وعند توقيفها وإجراء عليها عملية التفتيش عثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية. تقدر بـ 696 وحدة خمر من مختلف الأحجام والعلامات.

ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلي ذات المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق وإنجاز ملف جزائي في حقه. عن قضية الحيازة والنقل والمتاجرة في المشروبات الكحولية.