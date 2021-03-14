الشلف: توقيف شخص وضبط أزيد من 138 ألف وحدة من الشمة المقلدة

تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 32 سنة.

وكان الموقوف على متن شاحنة، تحمل ترقيم إحدى ولايات شرق البلاد محملة بكمية من مادة التبغ (الشمة) المقلدة موجهة للإستهلاك.

العملية تمت على إثر معلومات مفادها وجود شخص يقوم بنقل الشمة من إحدى ولايات شرق البلاد لتسويقها وبيعها عبر الوطن.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و ضع نقطة مراقبة من قبل عناصر ذات المصلحة، تم توقيف المشتبه فيه.

وكان على متن شاحنة نقل البضائع التي كانت مموهة بمادة الشمندر السكري قصد الإفلات من المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية.

مع ضبط 138240 وحدة من الشمة المقلدة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 24 مليون سنتيم.

ليتم تحويل الشاحنة إلى المصلحة وإنجاز ملف جزائي في حق السالف الذكر.

وهذا عن قضية حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب داخل الإقليم الجمركي، الغش لمصدر سلع، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.