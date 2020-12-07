الشلف.. توقيف شخص يحتال على ضحاياه عبر مواقع التواصل

تمكنت اليوم الإثنين عناصر الفرقة الجنائية بالشلف، من توقيف شخص، ينشط ضمن شبكة إجرامية تحتال على المواطنين بإستعمال مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقوم المعني، بإيهام المواطنين، بالحصول على مواد وبذور تستعمل في صناعة المواد الصيدلانية مقابل مبالغ مالية.

وتمت عملية التوقيف، بعد استغلال شكاوى الضحايا وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات.

كما تبين أن بقية عناصر الشبكة تم توقيفهم في قضايا مماثلة، على مستوى بعض أمن الولايات.

هذا وتم فيه تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه من قبل شرطة الشلف بإحدى الولايات المجاورة، مع إسترجاع مبلغ مالي من عائدات النصب يقدر بـ106000دج.

ليتم تحويل الموقوف إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات في قضية الحال وإنجاز الملف الجزائي في حقه عن قضية النصب والاحتيال في إطار جماعة إجرامية منظمة وإحالته أمام الجهات القضائية.