الشلف.. توقيف شخص يمتهن طقوس السحر والشعوذة

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف شخص مسبوق قضائيا ببلدية عين مران، يبلغ من العمر 57 سنة بتهمة ممارسة السحر والشعوذة.

العملية جاءت على إثر قيام عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مران بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 19، أين تم توقيف سيارة سياحية.

وبعد تفتيش السيارة تم العثور بداخلها على حروز وطلاسم تتعلق بالشعوذة، إضافة إلى آيات قرآنية مدنسة.

كما تم العثور بمنزل المشتبه فيه، أثناء عملية التفتيش على ورقة بها أسماء الجن، أوراق مكتوب عليها آيات قرآنية محرفة، 30 حروز من مختلف الأحجام و الألوان.

بالإضافة إلى صور لحفل زفاف، وصور شمسية وشموع وأعشاب مجهولة المصدر، كفن وحجارة، عصا ثلاثية ترمز إلى يد الشيطان، مصاحف، وكتب صغيرة الحجم بها طلاسم بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 595000 دج.

فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.