الشلف: توقيف شخص ينشط ضمن جماعة أشرار وضبط أسلحة بيضاء

أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية الشلف شخص يبلغ من العمر 31 سنة.

وينشط الموقوف في إطار جمعية أشرار تقوم بسرقة المواطنين عبر أحياء و شوارع إحدى بلديات مدينة الشلف.

حيثيات القضية جاءت بعد قيام عناصر الفرقة بتوقيف شخصين مشتبه فيهما بترويج المهلوسات.

بعد التحري معهما تم توصل إلي وجود عصابة إجرامية تقوم بالسرقات و الإعتداءات على المواطنين.

بعد إتخاذ الإجراءات الأمنية و القانونية أسفرت عن توقيف أحد أفراد العصابة بحوزته أقراص مهلوسة.

العملية مكنت أيضا من ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الانواع و الاحجام.

وتتمثل في سيف، شفرة متوسطة الحجم، خنجرين متوسطي الحجم، ساطور، مطرقتين، عصي خشبية، سلاح أبيض متوسط الحجم.

ليتم تحويله إلى ذات الفرقة أنجز في حقه ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض إنشاء عصابة أحياء.

وكذا الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير مع إنتهاك حرمة مسكن والتهديد.

وأحيل بموجبه أمام محكمة الشلف، فيما يبقى جاري البحث عن باقي الشركاء.