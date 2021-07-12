الشلف: توقيف شيخ حول مسكنه لممارسة الشعوذة

ضبطت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ سي الوليد في قالول، بأمن دائرة أبو الحسن بالشلف. شخص يبلغ من العمر 72 سنة يمارس طقوس الشعوذة والعرافة والسحر.

القضية تعود إلى معلومات وصلت إلى عناصر الشرطة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة طقوس الشعوذة بمنزله بضواحي سيدي عكاشة. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية و مباشرة التحريات، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه.

وضبط بمسكنه أغراض وأشياء تستعمل في الشعوذة وحروز مكتوب عليها طلاسم وعظام لحيوانات برية وبحرية. وشموع وعقاقير مختلفة وبخور ومواد سائلة، وصور لأشخاص من الجنسين تستعمل في الشعوذة والسحر. و بعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيل المشتبه فيه أمام محكمة تنس.