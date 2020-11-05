الشلف.. توقيف صاحب مؤسسة سينمائية وهمية يحتال على الشباب

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بالشلف، اليوم الخميس، من توقيف شخص بتهمة إنشاء مؤسسة وهمية لغرض النصب والإحتيال على المواطنين.

ويبلغ المعني من العمر 42 سنة، وينحدر من إحدى ولايات شرق البلاد.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، تمت قضية الحال على إثر مكالمة هاتفية مفادها حدوث شجار بين مجموعة من الأشخاص، بالقرب من إحدى المؤسسات الفندقية وسط مدينة الشلف.

وبعد التنقل لذات المكان، تبين أن سبب الخلاف يعود إلى تعرض 8 أشخاص ينحدرون من عدة ولايات للنصب والإحتيال عليهم من قبل المشتبه فيه.

وأوهم المعني، الضحايا، بأنه صاحب مؤسسة سينمائية مختصة في إنجاز البرامج العلمية وتنظيم المعارض الثقافية، وسيقوم بتكوينهم كمتعاملين في العروض الثقافية ونشرها في حصص تلفزيونية مقابل أخذه منهم مبالغ مالية.

وإستعمل المشتبه فيه، سجل تجاري وختم دائري مزورين.

ليتم إنجاز الملف الجزائي في حق المشتبه فيه، وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة أمام محكمة الشلف.