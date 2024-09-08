الشلف: توقيف صاحب مؤسسة لإنتاج المواد الصيدلانية تنشط برخص اعتماد مزورة 

تمكنت شرطة الشلف ممثلة بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية، خلال الأسبوع المنصرم من اكتشاف مؤسسة غير معتمدة لإنتاج المواد الصيدلانية. و الشبه صيدلانية، أنشأها صاحبها بوثائق مزورة.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات عن نشاط مؤسسة مختصة في إنتاج المواد الصيدلانية و الشبه صيدلانية بولاية الشلف، أنشأها صاحبها البالغ من العمر 34 سنة بأوراق اعتماد وترخيص مقلدة. و دون الحصول على مقرر التسجيل من المصالح المختصة.

التحقيقات التي قام بها عناصر ذات الفرقة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، أفضت إلى الوقوف على مخبر و مصنع مجهّز لتصنيع و إنتاج المواد الصيدلانية. و الشبه صيدلانية الموجهة للطب البشري، مع معاينة مواد أولية و أخرى مصنعة منتهية الصلاحية تمثلت في كحول طبي و مطهرات من مختلف الأنواع. كما بينت التحريات أيضا عن تعاقد صاحب المؤسسة الغير شرعية مع عدة مؤسسات عمومية للصحة بمدينة الشلف. و الولايات المجاورة لتموينهم بالمنتجات الصيدلانية.

هذا وتم تقديم المشتبه به. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، حيث تم إيداعه الحبس الاحتياطي.