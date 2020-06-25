الشلف: توقيف صيدلي بشهادة دكتوراه مزوّرة وحجز 5 ٱلاف علبة دواء 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يمارس نشاط تجاري مقنن (صيدلي) بدون رخصة.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث تكللت بتوقيف المشتبه فيه أين تم حجز كمية من الادوية التي تقدر بـأزيد من 5000 علبة دواء لمختلف الأنواع و العلامات بالإضافة إلي كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـأزيد من 3500 قرص و 40 قارورة سائل مؤثر عقلي، كما تم ضبط شهادة جامعية تخصص دكتوراه في الصيدلة مزورة وختم عليه عبارة صيدلي.

بعد استيفاء الملف الجزائي في حقه، عن قضية ممارسة نشاط تجاري مقنن (صيدلي) بدون رخصة و حيازة و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية و التزوير واستعمال المزور أحيل المشتبه فيه على محكمة الشلف.