الشلف: توقيف عامل بقطاع الصحة يعرض 70 حقنة من دواء LOVENOX للبيع

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الشلف: توقيف عامل بقطاع الصحة يعرض 70 حقنة من دواء LOVENOX للبيع
بقلم يحيى عزواو

تمكنت اليوم الجمعة مصالح الأمن الحضري السادس بالشلف من توقيف عامل تابع لقطاع الصحة يبلغ من العمر 28 سنة متلبسا بحيازة وبيع مواد صيدلانية بدون رخصة.

عملية التوقيف والحجز جاءت على إثر معلومات مفادها قيام الشخص الموقوف بإستخراج مواد صيدلانية من إحدى مستشفيات الشلف بطريقة غير قانونية.

وبعد التحقيق في القضية تم توقيف المعني على متن سيارة سياحية خاصة بداخلها كمية من المواد الصيدلانية متمثلة في 70 حقنة من دواء LOVENOX .

حيث أثبتت التحريات بأن المعني قام باستخراجها من المؤسسات الإستشفائية بغرض بيعها مقابل مبالغ مالية.

ليتم إستكمال التحقيقات الخاصة بقضية الحال وإنجاز ملف جزائي في حق الموقوف وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.


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